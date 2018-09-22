Su Kesintisi 24 Aralık 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 24 Aralık 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 24 Aralık Ankara Su Kesintisi!
İşte 24 Aralık 2020 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
24 Aralık 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
NALLIHAN PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 24.12.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 24.12.2020 12:00:00
Detay: Nallıhan İlçesi Yazı Mahallesi Karagülle Caddesinde İçmesuyu Altyapı Yenileme Çalışmasında PVC Ø75 mm Dağıtım Şebeke Hattı Zarar Gördüğünden Plansız Su Kesintisi Yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Yazı Mh. - Aliağa Mh. - Atatürk Mh. - Nasuhpaşa Mh. - Hacıbey Mh.
POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 24.12.2020 10:00:00
Tamir Tarihi: 24.12.2020 14:00:00
Detay: ARIZA ONARIM TARİHİ:24.12.2020 10:00 ARIZA BİTİŞ TARİHİ :24.12.2020 14:00 DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ : CUMHURİYET MAHALLESİ BATTALGAZİ CADDESİNDE OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR ETKİLENECEK YERLER: CUMHURİYET VE KURTULUŞ MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
Etkilenen Yerler: KURTULUŞ MAHALLESİ VE CUMHURİYET MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
PURSAKLAR PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 24.12.2020 09:25:00
Tamir Tarihi: 24.12.2020 11:25:00
Detay: Pursaklar İlçesi ,Fatih mahallesi Şehnaz sokak içerisinde Meydana gelen PVC110'luk içmesuyu şebeke hattı arızası nedeniyle 2 saat kesinti yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Fatih mahallesi Şehnaz Sokak ve civarı etkilenecektir.
AYAŞ PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 24.12.2020 10:00:00
Tamir Tarihi: 24.12.2020 13:00:00
Detay: AYAŞ HOCASİNAN MAHALLESİ OKULLAR CADESİ İÇERİSİNDE 63 LÜK İÇME SUYU DAĞITIM HATTI BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: MAHKEME, HOCASİNAN VE CUMA MAHALLERİ.
ALTINDAĞ PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 24.12.2020 10:00:00
Tamir Tarihi: 24.12.2020 13:00:00
Detay: Battalgazi Mahallesi 1857 Sokakta oluşan içme suyu şebeke arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Battalgazi Mahallesinin bir kısmı
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