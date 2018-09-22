Su Kesintisi 24 Ekim 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 24 Ekim 2019 Ankara su kesintisi!
İşte 24 Ekim 2019 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
24 Ekim 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
- POLATLI su kesintisi
Arıza Tarihi: 23.10.2019 09:00:00
Tamir Tarihi: 24.10.2019 13:00:00
Detay: POLATLI İLÇESİNE İÇME SUYU TAŞIYAN POLATLI YÜZÜKBAŞI ANA İSALE HATTINDA MEYDANA GELEN 3 ADET ARIZANIN GİDERİLMESİ İÇİN PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: POLATLI İLÇESİ MERKEZ MAHALLELERİN TAMAMI VE KOCAHACILI MAH.GÜMÜŞYAKA MAH.KARAHAMZALI MAH.İĞCİLER MAH.BASRI MAH. ESKİPOLATLI MAH. ÖMERLER MAH. BEYLİKKÖPRÜ MAH. ASKERİYE HATTI, KARAPINAR MAH. KARAİLYAS MAH.
- ALTINDAĞ su kesintisi
Arıza Tarihi: 24.10.2019 09:35:00
Tamir Tarihi: 24.10.2019 12:00:00
Detay: Altındağ ilçesi,Yıldıztepe mahallesi 145.sokak içindeki içme suyu şebeke arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Yıldıztepe mahallesinin bir kısmı
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