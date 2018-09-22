Su Kesintisi 24 Eylül 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 24 Eylül 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 24 Eylül Ankara Su Kesintisi!
İşte 24 Eylül 2021 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
24 Eylül 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
Kalecik
Arıza Tarihi: 24.09.2021 08:30:00
Tamir Tarihi: 24.09.2021 11:00:00
Detay: Kalecik Halit Cevri Aslangil Mahallesi Ali Seyhan Sokak üzerindeki ana iletim hattında oluşan arıza nedeniyle saat 11:00 kadar su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Halit Cevri Aslangil Mahallesi Ali Seyhan Sokak
Gölbaşı
Arıza Tarihi: 24.09.2021 08:00:00
Tamir Tarihi: 24.09.2021 13:00:00
Detay: Gölbaşı ilçesi Kızılcaşar mahallesi tek yapı kooperatifi 2678 sokakta Ø 225 PVC hattaki arıza nedeniyle 24/09/2021 saat 08:00 ile 13:00 arasında su kesintisi yapılacak. Etkilenen yerler Tek yapı kooperatifi
Etkilenen Yerler: KIZILCAŞAR MAHALLESİ TEK YAPI KOOPARATİFİ
Akyurt
Arıza Tarihi: 24.09.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 24.09.2021 13:00:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİ HACIKARA MAHALLESİ TAMİRCİLER SOKAK TA ABONE HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ HACIKARA MAHALLESİ TAMİRCİLER SOKAK VE BİR KISMI
Mamak
Arıza Tarihi: 24.09.2021 08:00:00
Tamir Tarihi: 24.09.2021 19:00:00
Detay: Planlı su kesintisi ;Mamak ilçesi İmrahor mahallesinde Su İnşaat Daire Başkanlığı tarafından yapımı devam etmekte olan 1400 lük hat döşeme işi esnasında çıkan 250 lik boru ana sebeke hattına engel teşkil ettiğnden 24.09.2021 de saat o8.00 ile 19:00 arası su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: İmrahor mahallesi
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Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü
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