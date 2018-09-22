Su Kesintisi 24 Haziran 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 24 Haziran 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 24 Haziran Ankara Su Kesintisi!
İşte 24 Haziran 2020 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
24 Haziran 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ALTINDAĞ PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 24.06.2020 23:00:00
Tamir Tarihi: 25.06.2020 07:00:00
Detay: Mamak ilçesi ekin mahallesi 1648.sokak P17 pompa istasyonunda içme suyu iletim hattı çalışmasına istinaden Q700 mm duktil boru ve Q700 mm Duktil boru içme suyu hattının bağlantı imalatı yapılmasından dolayı su kesintisi yapılacaktır..
Etkilenen Yerler: Etkilenen yerler.Karapürçek mahallesi,Beşikkaya mahhallesi, Feridunçelik mahallesi,Bağlariçi mahallesi,Kavaklı mahallesi,Dogantepe mahallesinin bir kısmı .
POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 24.06.2020 08:30:00
Tamir Tarihi: 24.06.2020 12:30:00
Detay: ARIZA ONARIM TARİHİ: 24.06.2020. 08:30 ARIZA BİTİŞ TARİHİ: 24.06.2020 12:30 DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ FATİH MAHALLESİ GORDİON CADDESİNDE OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR . ETKİLENECEK YERLER:FATİH MAHALLESİ
Etkilenen Yerler: FATİH MAHALLESİ
MAMAK PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 24.06.2020 23:00:00
Tamir Tarihi: 25.06.2020 07:00:00
Detay: Mamak ilçesi Ekin mahallesi 1648 sokak P17 pompa istasyonunda su inşaat daire başkanlığı tarafından Q700 Duktil boru Ana iletim şebeke hatının pompa istasyonuna bağlantısı yapılacağından
Etkilenen Yerler: Ekin. Başak. Bostancık mahalleri
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