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Su Kesintisi 24 Kasım 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 24 Kasım 2019 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 24 Kasım 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 24 Kasım 2019 Ankara su kesintisi!

İşte 24 Kasım 2019 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

24 Kasım 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

  • PURSAKLAR su kesintisi

    Arıza Tarihi: 24.11.2019 08:40:00
    Tamir Tarihi: 24.11.2019 13:30:00
    Detay: PURSAKLAR MİMAR SİNAN MAH SU DEPOSUNDAKİ MOTOR ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR
    Etkilenen Yerler: MİMAR SİNAN MAH.

  • TEMELLİ su kesintisi

    Arıza Tarihi: 23.11.2019 20:30:00
    Tamir Tarihi: 24.11.2019 09:00:00
    Detay: CUMHURİYET MAHALLESİ SERPİL CADDESİ İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ANA ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ MEVCUTTUR.
    Etkilenen Yerler: GAZİ MAHALLESİ -> NUR CADDESİ , ŞAİR OSMAN KOÇ CADDESİ - YENİBACI MEVKİİ

  • ÇANKAYA su kesintisi

    Arıza Tarihi: 24.11.2019 09:30:00
    Tamir Tarihi: 24.11.2019 18:00:00
    Detay: ÇALIŞMA YAPILACAK YERLER- ÜNİVERSİTELER MAHALLESİ 1598 CADDE İÇİ, BİLKENT PARK 2 SİTESİ ÖNÜ, BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ÖNÜ VE ÇAMLIK SİTESİ TRAFO YANI VE YAKIN ÇEVRELERİ İÇME SUYU BORU DEPLASESİ (AKTARMA VE YENİLEME) DOLAYISIYLA SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR BİLGİNİZE.
    Etkilenen Yerler: ÜNİVERSİTELER MAHALLESİ 1598 CADDE BİLKENT PARK 2 SİTESİ, ÖSYM, REAL AVM, RTÜK, VE CİVARI ETKİLENECEKTİR

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