Su Kesintisi 24 Kasım 2019 Ankara - ASKİ

ÇANKAYA su kesintisi

Arıza Tarihi: 24.11.2019 09:30:00

Tamir Tarihi: 24.11.2019 18:00:00

Detay: ÇALIŞMA YAPILACAK YERLER- ÜNİVERSİTELER MAHALLESİ 1598 CADDE İÇİ, BİLKENT PARK 2 SİTESİ ÖNÜ, BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ÖNÜ VE ÇAMLIK SİTESİ TRAFO YANI VE YAKIN ÇEVRELERİ İÇME SUYU BORU DEPLASESİ (AKTARMA VE YENİLEME) DOLAYISIYLA SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR BİLGİNİZE.

Etkilenen Yerler: ÜNİVERSİTELER MAHALLESİ 1598 CADDE BİLKENT PARK 2 SİTESİ, ÖSYM, REAL AVM, RTÜK, VE CİVARI ETKİLENECEKTİR