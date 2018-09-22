Su Kesintisi 24 Kasım 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 24 Kasım 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 24 Kasım Ankara Su Kesintisi!
İşte 24 Kasım 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
24 Kasım 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
BEYPAZARI
Arıza Tarihi: 23.11.2021 12:00:00
Tamir Tarihi: 24.11.2021 12:00:00
Detay: BEYPAZARI İSTİKLAL MAHALLESİ ÇINAR SOKAK TA DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İSTİKLAL RÜSTEMPAŞA MAHALLESİ
GÖLBAŞI
Arıza Tarihi: 24.11.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 24.11.2021 16:00:00
Detay: Gölbaşı İlçesi Karşıyaka Mahallesi 612 sokakta bakım ve onarım çalışması nedeni ile 24/11/2021 saat 09:00 ile 16:00 arasında su kesintisi yapılacaktır
Etkilenen Yerler: KARŞIYAKA MAHALLESİNİN BİR KISMI
NALLIHAN
Arıza Tarihi: 24.11.2021 08:50:00
Tamir Tarihi: 24.11.2021 17:00:00
Detay: Nallıhan İlçesi Sarıyar Mahallesi İçme Suyu Arıma Tesisinde meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır
Etkilenen Yerler: Sarıyar Mahallesi.
ELMADAĞ
Arıza Tarihi: 24.11.2021 10:30:00
Tamir Tarihi: 24.11.2021 15:30:00
Detay: Elmadağ İlçesi Üçevler mah Bahçeler sokakta 110 luk hdpe borudaki arızadan dolayı 24.11.2021 tarihinde saat 10.30 ile 15.00 arasında su kesintisi yapılacaktır
Etkilenen Yerler: ÜÇEVLER MAHALLESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ
AYAŞ
Arıza Tarihi: 24.11.2021 10:35:00
Tamir Tarihi: 24.11.2021 13:10:00
Detay: Ayaş Emine tevfika ayaşlı mahallesinde ilgili Doğalgaz firmasının alt yapı çalışması sonucu Zafer sitesi 90 lık içme suyu dağıtım hattı borusuna zarar vermesi nedeni ile su kesintisi uygulacaktır.
Etkilenen Yerler: Ayaş, Emine Tevfika Ayaşlı mahallesi
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