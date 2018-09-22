Su Kesintisi 24 Mart 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 24 Mart 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 24 Mart Ankara Su Kesintisi!
İşte 24 Mart 2020 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
24 Mart 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ALTINDAĞ SU KESİNTİ
Arıza Tarihi: 24.03.2020 10:00:00
Tamir Tarihi: 24.03.2020 13:00:00
Detay: ALTINDAĞ İLÇE KARAPÜRÇEK MAH 308 SK 288/1 SK 292 SK İÇİNDEKİ İÇME SUYU ŞEBEKE SU BAĞLANTISINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: KARAPÜRÇEK MAH 308 SK 288/1 SK 292 SK
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