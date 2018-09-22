Su Kesintisi 24 Mayıs 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 24 Mayıs 2019 Ankara su kesintisi, ASKİ sular ne zaman gelecek? Ankara sular ne zaman gelecek? İşte 24 Mayıs 2019 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
24 Mayıs 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri
- AYAŞ su kesintisi
Arıza Tarihi: 24.05.2019 08:30:00
Tamir Tarihi: 24.05.2019 17:00:00
Detay: AYAŞ YAĞMURDEDE MAHALLESİ MÜTEAHHİT FİRMA SU HATTI ÇALIŞMASI
Etkilenen Yerler: YAĞMURDEDE MAHALLESİ
- KEÇİÖREN su kesintisi
Arıza Tarihi: 24.05.2019 09:20:00
Tamir Tarihi: 24.05.2019 13:30:00
Detay: BAĞLUM HİSAR MH HASAN POLATKAN CD İÇİ ŞEBEKE SUYU ARIZA ÇALIŞMASI
Etkilenen Yerler: BAĞLUM HİSAR MH BAĞLUM KARAKAYA MH BAĞLUM KARŞIYAKA MH
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