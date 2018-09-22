Su Kesintisi 24 Mayıs 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 24 Mayıs 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 24 Mayıs Ankara Su Kesintisi!
İşte 24 Mayıs 2020 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
24 Mayıs 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
AKYURT PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 24.12.1899 13:00:00
Tamir Tarihi: 24.05.2020 14:00:00
Detay: GÜZELHİSAR MAHALLESİ DEPO ANA İLETİM HATTINDA YAŞANAN BORU PATLAĞINDAN DOLAYI GÜZELHİSAR MAHALLESİ GENELİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
Etkilenen Yerler: GÜZELHİSAR MAHALLESİ GENELİ
ÇANKAYA PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 24.05.2020 10:00:00
Tamir Tarihi: 24.05.2020 12:00:00
Detay: BEYTEPE MAHALLESİ BEYTEPE KOYYOLU MAKARA KÖFTE ÜSTÜ NO : 22 ADRESİNDE 90'LIK PVC İÇME SUYU HATTI ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: BEYTEPE KÖYÜNUN TAMAMI
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