Su Kesintisi 24 Mayıs 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 24 Mayıs Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 24 Mayıs 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 24 Mayıs Ankara Su Kesintisi!

İşte 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

24 Mayıs 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 24.05.2021 08:00:00

Tamir Tarihi: 24.05.2021 12:00:00

Detay: ARIZA ONARIM TARİHİ:24.05.2021 08:00 ARIZA BİTİŞ TARİHİ :24.05.2021 12:00 DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ : GÜLVEREN MAHALLESİ 113.SOKAKTA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR ETKİLENECEK YERLER: GÜLVEREN MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ

Etkilenen Yerler: GÜLVEREN MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ

ALTINDAĞ PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 24.05.2021 09:30:00

Tamir Tarihi: 24.05.2021 12:00:00

Detay: Karacaören tok, blokları içinde oluşan şebeke arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Karacaören TOKİ blokları

MAMAK PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 24.05.2021 08:25:00

Tamir Tarihi: 24.05.2021 19:00:00

Detay: Mamak ilçesi kutlu mahallesi Dereboyu caddesi içinde Su inşaat daire başkanlığı tarafından yapımı devam eden Q1400 Çelik ana iletim hattına engel teşkil eden Q 125 lik duktil boru içme suyu şebeke hattı 24.05.2021 Pazartesi günü 08.00 ile 19.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Akdere. Kutlu. Mutlu. Kazım Orbay. Genaral Zeki Doğan ile Türközü mahalleri

SİNCAN PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 24.05.2021 09:00:00

Tamir Tarihi: 24.05.2021 20:00:00

Detay: Pınarbaşı mahallesi kuyumcu sokak ile Oytun sokak kesişiminde, kanal inşaat dairesi başkanlığınca, ihaleten, firma tarafından döşenen ys hattı ile içme suyu hattı çakıştığı için, içme suyu iletim hattı deplase çalışması yapılacağından dolayı planlı su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Pınarbaşı mahallesi: kuyumcu sokak, Orkun sokak, yaşar kemal sokak, kaliteli sokak.

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