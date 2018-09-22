  • BIST 98.449
  • Altın 388,091
  • Dolar 6,9761
  • Euro 7,4877
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 5 °C
»

Su Kesintisi 24 Nisan 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 24 Nisan 2020 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 24 Nisan Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 24 Nisan 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 24 Nisan 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 24 Nisan Ankara Su Kesintisi!

İşte 24 Nisan 2020 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

24 Nisan 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 24.04.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 24.04.2020 13:00:00
Detay: POLATLI İLÇESİ,FATİH MAHALLESİ , BIYIKTAY CADDESİNDE DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZADAN DOLAYI KESİNTİ UYGULANACAKTIR
Etkilenen Yerler: FATİH MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ

 

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

Ankara Baraj Doluluk OranlarÄ± ve Su Seviyesi - ASKÄ° 11 Ocak 2019

3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 7
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Çuvalda patates yetiştirmenin püf noktaları neler?23 Nisan 2020 Perşembe 20:45
  • Aziz Mahmut Hüdai kimdir, hangi dönem yaşadı, nerede doğdu, türbesi nerede?23 Nisan 2020 Perşembe 20:00
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?23 Nisan 2020 Perşembe 19:45
  • İlk TBMM binasındaki halı panoda ne yazıyor?23 Nisan 2020 Perşembe 17:06
  • Ankara İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu’ndan  ramazan kararları23 Nisan 2020 Perşembe 16:24
  • Ankara’da sokağa çıkma yasağı boyunca açık olacak akaryakıt istasyonlarının detaylı listesi23 Nisan 2020 Perşembe 15:02
  • Ramazan ayında önceki ümmetlere verilmeyen 5 özellik verildi23 Nisan 2020 Perşembe 14:38
  • Ramazan ayının fazileti! Oruç ne aman farz kılındı? Hadisler ve ayetler yapılacaklar23 Nisan 2020 Perşembe 14:34
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde coşkuyla kutluyor23 Nisan 2020 Perşembe 12:27
  • Yasak Boyunca çölyaklılara kurye ile glutensiz ekmek teslim edilecek 23 Nisan 2020 Perşembe 12:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti