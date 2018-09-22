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Su Kesintisi 24 Şubat 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 24 Şubat 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 24 Şubat Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 24 Şubat 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 24 Şubat 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 24 Şubat Ankara Su Kesintisi!

İşte 24 Şubat 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

24 Şubat 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

AKYURT SU KESİNTİSİ

 

Arıza Tarihi: 24.02.2020 10:00:00
Tamir Tarihi: 24.02.2020 12:00:00
Detay: AKYURT BALIKHİSAR MH KÜMEEVLERİ NO 704 ÖNÜNDE BORU PALAĞI SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: BALIKHİSAR MH

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

 

Arıza Tarihi: 24.02.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 24.02.2020 17:00:00
Detay: MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ 2075 CADDEKİ ANİ GELİŞEN ANA İLETİM HATTI ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR BİLGİNİZE
Etkilenen Yerler: ÇANKAYA -MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ BİR KISMI , ÜNİVERSİTELER MAHALLESİ BİR KISMI,TOPLUM CADDESİ TAMAMI , DİYANET İŞLERİ , TARIM BAKANLIĞI VE LOJMANLARI , TOYOTA, DUMLUPINAR BULVARI BİR KISMI ETKİLENECEKTİR BİLGİNİZE.

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