Su Kesintisi 24 Temmuz 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 24 Temmuz 2019 Ankara su kesintisi, ASKİ sular ne zaman gelecek? Ankara sular ne zaman gelecek? İşte 24 Temmuz 2019 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
24 Temmuz 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri
- GÖLBAŞI su kesintisi
Arıza Tarihi: 24.07.2019 11:00:00
Tamir Tarihi: 24.07.2019 19:00:00
Detay: KÖPRÜ ÇALIŞMASINDAN DOLAYI HAT DEPLASESİ YAPILACAĞINDAN SU KESİNTİSİ MEVCUTTUR
Etkilenen Yerler: ŞAFAK MAHALLESİ
- SİNCAN su kesintisi
Arıza Tarihi: 24.07.2019 10:55:00
Tamir Tarihi: 24.07.2019 13:00:00
Detay: CUMHURİYET MAHALLESİ İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ARIZADAN DOLAYI KESİNTİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: CUMHURİYET MAHALLESİ-İSTTİKLAL MAHALLESİ-GAZİ MAHALLESİ
- POLATLI su kesintisi
Arıza Tarihi: 24.07.2019 10:10:00
Tamir Tarihi: 24.07.2019 15:00:00
Detay: ZAFER MAH. ADNAN MENDERES CAD. DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAŞANMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: ZAFER MAHALLESİ, KURTULUŞ MAHALLESİ VE CUMHURİYET MAHALLESİNİN BİR KISMI
- POLATLI su kesintisi
Arıza Tarihi: 24.07.2019 10:05:00
Tamir Tarihi: 24.07.2019 17:00:00
Detay: İSTİKLAL MAH. MEHMET PEKER SOK. DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAŞANMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: İSTİKLAL MAHALLESİ
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