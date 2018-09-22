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Su Kesintisi 25 Ağustos 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 25 Ağustos 2020 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 25 Ağustos Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 25 Ağustos 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 25 Ağustos 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 25 Ağustos Ankara Su Kesintisi!

İşte 25 Ağustos 2020 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

25 Ağustos 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

PURSAKLAR PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 25.08.2020 08:00:00
Tamir Tarihi: 25.08.2020 18:00:00
Detay: Pursaklar ilçesi Altınova mahallesinde P1 pompa hattı- DM1 ve DM2 arası imalatı biten 300'lük duktil içmesuyu ana iletim hattının işletmeye alınacağından DM2 içmesuyu deposuna bağlantı imalatının yapılması nedeniyle 25/08/2020 tarihinde su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Altınova Mahallesi, Peçenek Mahallesi, Altındağ ilçesi Peçenek Mahallesi (Gicik) etkilenecektir.

 

ALTINDAĞ PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 25.08.2020 08:00:00
Tamir Tarihi: 25.08.2020 18:00:00
Detay: Pursaklar ilçesi Altınova mahallesi P1 pompa hattı-Altınova DM1 ve DM2 depo arası içme suyu ana iletim hattının DM2 İçme suyu deposuna bağlantı imalatların yapılmasından dolayı su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Gicik mahallesi,Peçenek mahallesi

 

SİNCAN PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 25.08.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 25.08.2020 12:30:00
Detay: TEMELLİ, BEYOBASI MAHALLESİ İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN SU ARIZASI NEDENİYLE PLANSIZ KESİNTİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: BEYOBASI MAHALLESİNİN BİR KISMI

 

AKYURT PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 25.08.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 25.08.2020 13:00:00
Detay: AKYURT YILDIRIM MAHALLESİ KIZIK CADDESİNDE 160 P 100 LÜK BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ OLCAKTIR BİLGİNİZE DUYRULUR
Etkilenen Yerler: AKYURT YILDIRIM MAHALLESİ GENELİ ETKİLENECEKTİR

 

AYAŞ PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 25.08.2020 09:40:00
Tamir Tarihi: 25.08.2020 17:00:00
Detay: HACIVELİ MAHALLESİ ÇAKMAK SOKAKİ İÇERİSİNDE 90 LIK İÇME SUYU DAĞITIM HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI NEDENİ İLE SU KESİNTSİ UYGULANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: HACIVELİ MAHALLESİ, DEMİRLİÇAKMAK CADESİ VE ÇAKMAK SOKAK

 

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