Su Kesintisi 25 Agustos 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 25 Ağustos 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 25 Ağustos Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 25 Ağustos 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 25 Ağustos Ankara Su Kesintisi!

İşte 25 Ağustos 2021 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

25 Ağustos 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

Ayaş

Arıza Tarihi: 25.08.2021 09:15:00

Tamir Tarihi: 25.08.2021 12:00:00

Detay: Ayaş Sinanlı Hocasinan Mahallesi Okullar caddesi içerisinden geçen 110 luk içme Suyu Dağıtım hattı boru arızası nedeni ile su kesintisi uyğulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Sinanlı Mahkeme, Cuma ve Hocasinan Mahalleleri tamamı

Polatlı

Arıza Tarihi: 25.08.2021 09:15:00

Tamir Tarihi: 25.08.2021 13:00:00

Detay: GÜLVEREN MAHALLESİ GEDİZ SOKAK TA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR

Etkilenen Yerler: SANAYİ SİTESİ

Çamlıdere

Arıza Tarihi: 25.08.2021 11:40:00

Tamir Tarihi: 25.08.2021 13:00:00

Detay: Merkez Kayabaşı Mahallesinde pik boru hattındaki kaçaktan dolayı boru iptal edilecek olup, borunun yeri kazı çalışması yapılacağından arızası nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: : Körler Mahallesi, Kayabaşı Mahallesi Ömerağa Mahallesi Beyler Mahallesi Yayalar Mahallesi, Yahyalar Mahallesi, Orta Mahallesi

Gölbaşı

Arıza Tarihi: 25.08.2021 11:30:00

Tamir Tarihi: 25.08.2021 16:00:00

Detay: Gölbaşı İlçesi Kızılcaaşar Mahallesi Tek Yapı Kooperatifinde TEDAŞ çalışma yaparken Q90 PE boruya hasar vernesi nedeni ile 25/08/2021 saat 11:30 ile 16:00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: TEK YAPI KOOPERATİFİ

Arıza Tarihi: 25.08.2021 11:15:00

Tamir Tarihi: 25.08.2021 15:00:00

Detay: Gölbaşı İlçesi Karaoğlan Mahallesi 4048 sokakta kanal imalat çalışması sırasında Q110 PE boruda hasa meydana gelmiştir.25/08/2021 saat 11:15 ile 15:00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: KARAOĞLAN MAHALLESİ

Sincan

Arıza Tarihi: 25.08.2021 08:00:00

Tamir Tarihi: 25.08.2021 17:00:00

Detay: Pınarbaşı mahallesi kuyumcu sokak ile 108 sokak kesişiminde Kanal İnşaat Daire Başkanlığı İhaleten Firma tarafından Yağmursuyu hattı imalatı çalışması ile içme suyu hattımız çakıştığı için, içme suyu hat deplase işlemi yapılacağından planlı su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Yaşar kemal caddesi - Zafer içer caddesi (93 cadde ) - Savunma sokak - Pekin sokak - Palamut sokak - Kuyumcu sokak - 105 sokak 106 sokak 107 sokak 108 sokak 111 sokak 112 sokak 114 sokak 115 sokak 116 sokak 117 sokak 118 sokak 119 sokak 120 sokak 121 sokak 122 sokak 123 sokak 124 sokak 125 sokak 126 sokak 126/1 sokak 127 sokak 128 sokak 129 sokak 130 sokak 129/1 sokak 131 sokak 133 sokak 134 sokak 135 sokak 136 sokak 137 sokak 138 sokak 139 sokak 140 sokak 141 sokak 143 sokak 144 sokak 145 sokak

Beypazarı

Arıza Tarihi: 25.08.2021 09:30:00

Tamir Tarihi: 25.08.2021 17:00:00

Detay: BEYPAZARI İLÇESİ ZAFER RÜSTEMPAŞA CUMHURİYET İSTİKLAL AYVAŞIK MAHALLESİNİ BESLEYEN TERFİ 2 DE BULUNAN POMPALARDA ARIZA OLUŞMUŞTUR SU KESİNTİSİ VARDIR

Etkilenen Yerler: ZAFER RÜSTEMPAŞA CUMHURİYET İSTİKLAL AYVAŞIK MAHALLESİNİN BİR KISMI

Arıza Tarihi: 25.08.2021 10:30:00

Tamir Tarihi: 25.08.2021 15:00:00

Detay: BEYPAZARI İLÇESİ BAŞAĞAÇ MAHALLESİ İPEKYOLU SOKAK TA YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN DAĞITIM ŞEBEKE HATTINA ZARAR VERMESİ KAYNAKLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ BAŞAĞAÇ MAHALLESİ İPEKYOLU SOKAK VE BİR KSIMI

Akyurt

Arıza Tarihi: 25.08.2021 10:00:00

Tamir Tarihi: 25.08.2021 13:00:00

Detay: Akyurt Yıldırım Mahallesi Kavaklıdere Caddesi İçi Şebeke Hattında Oluşan Arızadan Dolayı Plansız Su Kesintisi Uygulanmıştır. Planlı Olmayan Su Kesintisi Nedeniyle Vermiş Olduğumuz Geçici Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz...

Etkilenen Yerler: YILDIRIM MAHALLESİ

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Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).

Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü

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