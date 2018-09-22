Su Kesintisi 25 Aralık 2019 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 25 Aralık 2019 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 25 Aralık Ankara Su Kesintisi!
İşte 25 Aralık 2019 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
25 Aralık 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
- ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 24.12.2019 10:10:00
Tamir Tarihi: 25.12.2019 01:00:00
Detay: Altındağ ilçesi,Doğantepe mahallesi 1384.sokak içindeki T-20 su deposuna içme suyu ana iletim hattı bağlantısı yapılmasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Doğantepe mahallesi,Yıldıztepe mahallesinin bir kısmı
- MAMAK SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 25.12.2019 08:45:00
Tamir Tarihi: 25.12.2019 17:00:00
Detay: Mamak ilçesi Hüseyin gazi mahallesi Seyit battal caddesi içinde Su inşaat daire başkanlığı uhtesinde yapımı devam eden Q 1600lük Çelik boru ana iletim şebeke hattı kazısı ve imalatı esnasında kurumumuza ait Q 150lik duktil boru içmesuyu şebeke hattı engel teşkil ettiğinden dolayı 17.00a kadar su verilemeyecektir
Etkilenen Yerler: seyit battal gazi caddesi'nin bir kısmı
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