Su Kesintisi 25 Aralık 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 25 Aralık 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 25 Aralık Ankara Su Kesintisi!
İşte 25 Aralık 2020 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
25 Aralık 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
PURSAKLAR PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 25.12.2020 09:55:00
Tamir Tarihi: 25.12.2020 11:55:00
Detay: Pursaklar ilçesi, Fatih Mahallesi, Doğuş Sokak içerisinde meydana gelen 90'lık PVC içmesuyu şebeke hattı arızası nedeniyle 2 saat kesinti yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Fatih Mahallesi Doğuş, Nilüfer, Yıldız, Cemilbey Sokak ve civarı etkilenecektir.
NALLIHAN PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 25.12.2020 09:45:00
Tamir Tarihi: 25.12.2020 13:00:00
Detay: Nallıhan İlçesi Yazı Mahallesi Karagülle Caddesinde PVC Ø75 mm Dağıtım Şebeke Hattında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle Plansız İçmesuyu Kesintisi Yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Hacıbey Mh. - Nasuhpaşa Mh. - Yazı Mh. - Atatürk Mh. - Aliağa Mh.
MAMAK PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 26.12.2020 22:00:00
Tamir Tarihi: 27.12.2020 08:00:00
Detay: Mamak ilçesi Balkiraz mahallesi Tıp fakültesi caddesi ile okul sokak köşesinde Su inşaat daire başkanlığı tarafından Q500 lük duktil boru Dağıtım hattında Q250 lik duktil boru bağlatı yapılacağından
Etkilenen Yerler: Balkiraz mahallesi ile Saimekadın mahallesi nin üst kotları
BALA PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 25.12.2020 08:55:00
Tamir Tarihi: 25.12.2020 12:30:00
Detay: ana iletim hattı üzerindeki arızadan kaynaklı su kesintisi yapılacaktır
Etkilenen Yerler: Bala Kartaltepe mah. Şentepe mah. hamidiye mah.
AYAŞ PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 24.12.2020 16:45:00
Tamir Tarihi: 24.12.2020 19:30:00
Detay: Ayaş Oltan Mahallesi Tekke Sokak içerisinde meydana gelen 75'lik içme suyu dağıtım hattı boru arızası nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.
Etkilenen Yerler: Ayaş Oltan Mahallesi
İLGİLİ HABERLER
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.