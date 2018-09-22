  • BIST 100.369
  • Altın 279,528
  • Dolar 5,7677
  • Euro 6,4146
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 18 °C
»

Su Kesintisi 25 Ekim 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 25 Ekim 2019 Cuma Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler...
Su Kesintisi 25 Ekim 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 25 Ekim 2019 Ankara su kesintisi!

İşte 25 Ekim 2019 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

25 Ekim 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

  • POLATLI su kesintisi

Arıza Tarihi: 25.10.2019 11:30:00
Tamir Tarihi: 25.10.2019 18:00:00
Detay: Yaşanan su kesintisinin akabinde oluşan aşırı kullanım sonucu su depolarının istenilen seviyeye gelememesinden dolayı gün içerisinde basınç düşüklüğü yaşanmaktadır.
Etkilenen Yerler: Polatlı Merkez Mahalleleri

  • PURSAKLAR su kesintisi

Arıza Tarihi: 25.10.2019 12:00:00
Tamir Tarihi: 25.10.2019 17:00:00
Detay: Mimar Sinan Mahallesi genelinde Enerjisa Bakım çalışmasından dolayı TM-4 Su deposu çevresinde Enerji kesintisinden dolayı Su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Mimar Sinan Mahallesi bir kısmı

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

Ankara Baraj Doluluk OranlarÄ± ve Su Seviyesi - ASKÄ° 11 Ocak 2019

3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

Ankara'da doÄalgazÄ±n metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 1 Ocak 2019 DoÄalgaz indirimi

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 3
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Şili'deki protestolarda 19 kişi öldü25 Ekim 2019 Cuma 09:20
  • Atama kararları Resmi Gazete'de25 Ekim 2019 Cuma 09:20
  • OHAL Komisyonunun karar sayısı 92 bin oldu25 Ekim 2019 Cuma 09:16
  • 2 gün geçti: Teröristler hala ordalar25 Ekim 2019 Cuma 09:15
  • Akdeniz'de 4,6 büyüklüğünde deprem25 Ekim 2019 Cuma 09:14
  • 25 Ekim 2019 Türkiye ve dünya gündemi25 Ekim 2019 Cuma 09:13
  • Baraj Doluluk Oranı 25 Ekim 2019 Ankara - ASKİ25 Ekim 2019 Cuma 08:28
  • Elektrik Kesintisi 25 Ekim 2019 Ankara - Başkent EDAŞ25 Ekim 2019 Cuma 08:27
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye flaş çağrı24 Ekim 2019 Perşembe 22:50
  • İngiltere'de tırın arkasında bulunan 39 kişi donarak ölmüş24 Ekim 2019 Perşembe 16:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti