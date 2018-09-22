Su Kesintisi 25 Ekim 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 25 Ekim 2019 Ankara su kesintisi!
İşte 25 Ekim 2019 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
25 Ekim 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
- POLATLI su kesintisi
Arıza Tarihi: 25.10.2019 11:30:00
Tamir Tarihi: 25.10.2019 18:00:00
Detay: Yaşanan su kesintisinin akabinde oluşan aşırı kullanım sonucu su depolarının istenilen seviyeye gelememesinden dolayı gün içerisinde basınç düşüklüğü yaşanmaktadır.
Etkilenen Yerler: Polatlı Merkez Mahalleleri
- PURSAKLAR su kesintisi
Arıza Tarihi: 25.10.2019 12:00:00
Tamir Tarihi: 25.10.2019 17:00:00
Detay: Mimar Sinan Mahallesi genelinde Enerjisa Bakım çalışmasından dolayı TM-4 Su deposu çevresinde Enerji kesintisinden dolayı Su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Mimar Sinan Mahallesi bir kısmı
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