Su Kesintisi 25 Ekim 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 25 Ekim 2019 Cuma Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler...