Su Kesintisi 25 Haziran 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 25 Haziran 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 25 Haziran Ankara Su Kesintisi!
İşte 25 Haziran 2020 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
25 Haziran 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
NALLIHAN PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 25.06.2020 08:50:00
Tamir Tarihi: 25.06.2020 14:00:00
Detay: Nallıhan İlçesi Fatih Mahallesi Altay Caddesi'nde Yüklenici Firma Tarafından Kanalizasyon Hattı İmalat Çalışması Sırasında İçmesuyu Ø90 mm. Pvc Dağıtım Şebeke Hattı Zarar Gördüğünden, Tamiratı İçin Plansız Su Kesintisi Yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Fatih Mh. (Tamamı)
ÇUBUK PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 25.06.2020 09:30:00
Tamir Tarihi: 25.06.2020 12:30:00
Detay: ÇUBUK MUHSİN YAZICIOLU MAHALLESİ ZAMAN 1 SOKAKTA MEYDANA GELEN 100 LÜK PVC BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR..
Etkilenen Yerler: ZAMAN SOKAK KILIÇ SOKAK VE BUNA BAĞLI SOKAKLAR
ALTINDAĞ PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 24.06.2020 23:00:00
Tamir Tarihi: 25.06.2020 12:00:00
Detay: Mamak ilçesi ekin mahallesi 1648.sokak P17 pompa istasyonunda içme suyu iletim hattı çalışmasına istinaden Q700 mm duktil boru ve Q700 mm Duktil boru içme suyu hattının bağlantı imalatı yapılmasından dolayı su kesintisi yapılacaktır..
Etkilenen Yerler: Etkilenen yerler.Karapürçek mahallesi,Beşikkaya mahhallesi, Feridunçelik mahallesi,Bağlariçi mahallesi,Kavaklı mahallesi,Dogantepe mahallesinin bir kısmı .
MAMAK PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 24.06.2020 23:00:00
Tamir Tarihi: 25.06.2020 12:00:00
Detay: Mamak ilçesi Ekin mahallesi 1648 sokak P17 pompa istasyonunda su inşaat daire başkanlığı tarafından Q700 Duktil boru Ana iletim şebeke hatının pompa istasyonuna bağlantısı yapılacağından
Etkilenen Yerler: Ekin. Başak. Bostancık mahalleri
GÜDÜL PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 25.06.2020 08:45:00
Tamir Tarihi: 25.06.2020 17:00:00
Detay: GÜDÜL ÇAĞA MAH.DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: ÇAĞA MAH.( TAMAMI)
BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 25.06.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 25.06.2020 13:00:00
Detay: BEYPAZARI AYVAŞIK MAHALLESİ HEMŞİRE HANDAN KURTULUŞ SOKAK DA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI AYVAŞIK MAHALLESİ Bİ KISMI
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