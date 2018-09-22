Su Kesintisi 25 Kasım 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 25 Kasım 2019 Ankara su kesintisi!
İşte 25 Kasım 2019 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
25 Kasım 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
GÖLBAŞI su kesintisi
Arıza Tarihi: 24.11.2019 22:25:00
Tamir Tarihi: 25.11.2019 12:00:00
Detay: OTOBAN YOL ÇALIŞMASI ESNASINDA ANA BORU PATLAĞI
Etkilenen Yerler: BALLIKPINAR MAHALLESI ( BAHÇEKENT SİTESİ , ADEN 2 SİTESİ VE CIVARI , HACIHASAN MAHALLESİNDE İSE MOGAN SEVGİ ÇİÇEĞİ SİTESİ
MAMAK su kesintisi
Arıza Tarihi: 25.11.2019 08:30:00
Tamir Tarihi: 25.11.2019 12:00:00
Detay: Mamak ilçesi Yeşilbayır mahallesi 1791sokak ıçinde 150lik duktil boru içmesuyu şebeke hattı arızasından dolayı 12.00a kadar su verilemeyecektir
Etkilenen Yerler: Yeşilbayır 1791sokak ile çevresi
KEÇİÖREN su kesintisi
Arıza Tarihi: 25.11.2019 09:15:00
Tamir Tarihi: 25.11.2019 18:00:00
Detay: ESERTEPE MH ÇAMBAŞI CD İLE 324 SK KÖŞESİ FİRMA BAĞLANTI ÇALIŞMASINDAN DOLAYI KESİNTİ YAPILMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: YAYLA MH OVACIK MH ESERTEPE MH KUŞCAĞIZ MH CİVARI
BALA su kesintisi
Arıza Tarihi: 24.11.2019 08:00:00
Tamir Tarihi: 25.11.2019 00:00:00
Detay: EnerjiSA Kaynaklı Enerji Kesintisinden Dolayı Bala Merkez Mahallelerimize Geçici Olarak Su Verilememektedir.
Etkilenen Yerler: Şentepe Mah. Kartal Tepe Mah. İsmet Paşa Mah. Göztepe Mah. Hamidiye Mah.
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