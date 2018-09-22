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Su Kesintisi 25 Kasım 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 25 Kasım 2021 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 25 Kasım Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 25 Kasım 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 25 Kasım 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 25 Kasım Ankara Su Kesintisi!

İşte 25 Kasım 2021 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

25 Kasım 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

KAZAN

Arıza Tarihi: 25.11.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 25.11.2021 13:00:00
Detay: Kahramankazan İlçesi Kayı Mahallesi Tuğrul Bey Cadde içerisinde bulunan Ø225’lik içme suyu şebeke hattındaki arızadan dolayı kesinti yaşanacaktır.
Etkilenen Yerler: Yıldırım Beyazıt Mahallesi üst kotlar

POLATLI

Arıza Tarihi: 25.11.2021 09:15:00
Tamir Tarihi: 25.11.2021 13:00:00
Detay: ESENTEPE MAHALLESİ 19 MAYIS CADDESİNDE OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: ESENTEPE MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ

AKYURT

Arıza Tarihi: 25.11.2021 08:00:00
Tamir Tarihi: 25.11.2021 14:00:00
Detay: AKYURT ATATÜRK MAHALLESİ HARMAN SOKAK İÇİ ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTR.
Etkilenen Yerler: ATATÜRK MAHALLESİ

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 25.11.2021 08:50:00
Tamir Tarihi: 25.11.2021 16:00:00
Detay: Osman Temiz Mahallesi Dikmen Caddesi ile İlker Caddesi köşede ani oluşan S9 hattı Ø600'lük temiz su borusu arızasından dolayı su kesintisi yaşanmaktadır.
Etkilenen Yerler: Osman Temiz Mahallesi, İlker Mahallesi, Akpınar Mahallesi ve civarı

MAMAK

Arıza Tarihi: 25.11.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 25.11.2021 15:00:00
Detay: Mamak ilçe Zirvekent mahallesi Osmanlı caddesi2.Etap DY28 önünde ani olarak oluşan Q110 luk hdpe boru arızasından dolayı 15.00 a kadar su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: 2.Etap ve çevresi

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 25.11.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 25.11.2021 13:00:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ 75.YIL BULVARINDA DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ 75.YIL BULVARI VE BİR KISMI

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