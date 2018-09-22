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Su Kesintisi 25 Mart 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 25 Mart 2020 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 24 Mart Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 25 Mart 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 25 Mart 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 25 Mart Ankara Su Kesintisi!

İşte 25 Mart 2020 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

25 Mart 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

AYAŞ SU KESİNTİ

 

Arıza Tarihi: 25.03.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 25.03.2020 17:00:00
Detay: AYAŞ BAYAT MAHALLESİ SU DEPOSU SIZDIRMAZLIK KONTROLU İÇİN SU KESİNTİSİ UYGULANACAK
Etkilenen Yerler: AYAŞ BAYAT MAHALLESİ

 

GÖLBAŞI SU KESİNTİ

 

Arıza Tarihi: 25.03.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 25.03.2020 13:00:00
Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ HACILAR MAHALLESİ HAYMANA YOLU BULVARI,DOĞAL GAZ POMPA İSTASYONU YANI 280 LİK BORUDAKİ ARIZA NEDENİ İLE 25.03.2020 TARİHİNDE SABAH 09:00 İLE 13:00 SAATLERİ ARASINDA YAVRUCUK,GÖKÇEHÖYÜK,İKİZCE VE HACI MURATLI MAHELLELERİNDE SU KESİNTİSİ OLACAKTIR
Etkilenen Yerler: YAVRUCUK GÖKÇEHÖYÜK İKİZCE HACI MURATLI

 

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