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Su Kesintisi 25 Mayıs 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 25 Mayıs 2021 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 25 Mayıs Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 25 Mayıs 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 25 Mayıs 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 25 Mayıs Ankara Su Kesintisi!

İşte 25 Mayıs 2021 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

25 Mayıs 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

MAMAK PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 25.05.2021 09:05:00
Tamir Tarihi: 25.05.2021 16:00:00
Detay: Mamak ilçesi Türközü mahallesi 433cadde içinde oluşan Q250 lik duktil boru içme suyu şebeke hattında oluşan boru arızasından dolayı 16.00a kadar su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Türközü mahallesi ile Mutlu mahallesi'nin alt kotları

 

ÇANKAYA PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 25.05.2021 09:35:00
Tamir Tarihi: 25.05.2021 12:00:00
Detay: İlkbahar mahallesi Medine müdafii caddesi ile 606 sokak köşesinde Q125'lik şebeke arızasından dolayı su kesintisi yapılacak.
Etkilenen Yerler: İlkbahar mahallesi

 

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