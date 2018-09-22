Su Kesintisi 25 Nisan 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 25 Nisan 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 25 Nisan Ankara Su Kesintisi!
İşte 25 Nisan 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
25 Nisan 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ÇANKAYA SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 24.04.2021 20:40:00
Tamir Tarihi: 24.04.2021 23:00:00
Detay: Yakupabdal mahallesi Kümeevler No:983 önünde oluşan ani arıza sebebi ile su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Yakupabdal mahallesi Kümeevleri
BEYPAZARI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 25.04.2021 08:00:00
Tamir Tarihi: 25.04.2021 18:30:00
Detay: Mamak ilçesi Kutlu mahallesi Dereboyu caddesi içinde Su inşaat daire başkanlığı tarafından yapımı devam eden Q 1400 lük Çelik boru ana iletim hattına engel teşkil eden Q 125 lik duktil boru içmesuyu şebeke hattı 25.04.2021 pazar günü saat 18.30 a kadar su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Etkilenen yerler. Kutlu Mahallesi'nin kotları ile Dereboyu caddesi ve çevresi
İLGİLİ HABERLER
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.