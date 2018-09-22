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Su Kesintisi 25 Ocak 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 25 Ocak 2021 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 25 Ocak Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 25 Ocak 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 25 Ocak 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 25 Ocak Ankara Su Kesintisi!

İşte 25 Ocak 2021 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

25 Ocak 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 25.01.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 25.01.2021 11:00:00
Detay: BEYPAZARI AYVAŞIK MAHALLESİ VASVİ BERİZPEK CADDE SİNDE DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI AYVAŞIK MAHALLESİ Bİ KISMI

 

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