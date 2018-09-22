Su Kesintisi 25 Şubat 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 25 Şubat 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 25 Şubat Ankara Su Kesintisi!
İşte 25 Şubat 2020 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
25 Şubat 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
BEYPAZARI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 25.02.2020 09:55:00
Tamir Tarihi: 25.02.2020 16:30:00
Detay: CUMHURİYET.MAHALLESİKALEKAPISI.13 SOKAKTA.İSTİKLAL RÜSTEMPAŞA KARCIKAYA ADRESLERİNDE DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA YAPILACAK ÇALIŞMADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: CUMHURİYET MAHALLESİ İSTİKLAL MAHALLESİ RÜSTEMPAŞA MAHALLESİ KARCIKAYA MAHALLESİ VE ÇEVRELERİ
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