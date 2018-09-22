Su Kesintisi 25 Temmuz 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 25 Temmuz 2019 Ankara su kesintisi, ASKİ sular ne zaman gelecek? Ankara sular ne zaman gelecek? İşte 25 Temmuz 2019 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
25 Temmuz 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri
- POLATLI su kesintisi
Arıza Tarihi: 25.07.2019 08:25:00
Tamir Tarihi: 25.07.2019 13:00:00
Detay: CUMHURİYET MAHALLESİ TURAN CADDESİNDE DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAŞANMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: CUMHURİYET MAHALLESİ BİR KISMI VE ZAFER MAHALLESİNİN BİR KISMI
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