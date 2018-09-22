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Su Kesintisi 25 Temmuz 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 25 Temmuz 2020 Cumartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 25 Temmuz Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 25 Temmuz 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 25 Temmuz 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 25 Temmuz Ankara Su Kesintisi!

İşte 25 Temmuz 2020 Cumartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

25 Temmuz 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 25.07.2020 10:20:00
Tamir Tarihi: 25.07.2020 15:00:00
Detay: AYVAŞIK MAHALLESİ BOZTEPE MEVKİİ ŞEBEKE HATTINDAKİ SU PATLAĞI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: AYVAŞIK MAH BOZTEPE MEKİİ AYVAŞIK MAHALLESİNİN BİR KISMI

 

BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 25.07.2020 10:20:00
Tamir Tarihi: 25.07.2020 15:00:00
Detay: AYVAŞIK MAHALLESİ BOZTEPE MEVKİİ ŞEBEKE HATTINDAKİ SU PATLAĞI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: AYVAŞIK MAH BOZTEPE MEKİİ AYVAŞIK MAHALLESİNİN BİR KISMI

 

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