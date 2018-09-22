Su Kesintisi 26 Ağustos 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 26 Ağustos 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 26 Ağustos Ankara Su Kesintisi!
İşte 26 Ağustos 2020 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
26 Ağustos 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
AYAŞ PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 25.08.2020 10:00:00
Tamir Tarihi: 28.08.2020 17:00:00
Detay: HACIRECEP MAHALLESİ, ANKARA CADDESİ ORMAN MEVKKİİ İÇERİSİNDE AYAŞ BELEDİYESİ YOL ÇALIŞMASI NEDENİ İLE 140 LIK İÇME SUYU DAĞITIM HATTI VANADAN KAPATILDI.
Etkilenen Yerler: AYAŞ, FERAHFAKİ MAHALLESİ, ARIKLAR YOLU, OVABAĞLARI, TOKİ BLOKLARI.
ELMADAĞ PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 26.08.2020 08:20:00
Tamir Tarihi: 26.08.2020 13:30:00
Detay: ELMADAĞ İLÇESİ İSMETPAŞA.MH.TEPE.CD.İÇERİSİNDE KANALİZASYON ÇALIÇMASI ESNASINDA KURUMUMUZA AİT 90 LIK PVC BORUYA HASAR VERMİŞLERDİR.BU SEBEPTEN DOYAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: YENİCE.MH.YENİPINAR.MH.İSMETPAŞA.MH.
ÇAMLIDERE PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 26.08.2020 09:05:00
Tamir Tarihi: 26.08.2020 12:00:00
Detay: Çamlıdere İlçesi,Yayalar Mahallesi Adalet Sokak 75 lık PVC İçme Suyu Şebeke Hattı arızasından Dolayı Su Kesintisi Yaşanmaktadır.
Etkilenen Yerler: YAYALAR MAHALLESİ
ETİMESGUT PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 25.08.2020 17:30:00
Tamir Tarihi: 25.08.2020 19:00:00
Detay: ETİMESGUT erler mahallesi çağlayan lojmanları içerisinde oluşan şebeke arızasından kaynaklı su kesintisi yapılmaktadır
Etkilenen Yerler: çağlayan askeri lojmanlar
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