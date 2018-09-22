Su Kesintisi 26 Agustos 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 26 Ağustos 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 26 Ağustos Ankara Su Kesintisi!
İşte 26 Ağustos 2021 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
26 Ağustos 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
Yenimahalle
Arıza Tarihi: 25.08.2021 23:55:00
Tamir Tarihi: 26.08.2021 14:00:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ YAKACIK MAHALLESİ YAKACIK BULVARINDA BULUNAN YAKACIK POMPA İSTASYONUNDA Ø350 LİK ÇELİK İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: yakacık mahallesi memlik mahallesi yakacık baglar mevkisi.oyuklu mevkisi . hurdacılarin üst kotları .memlik köyü .aksa yapı kooperatifi
Beypazarı
Arıza Tarihi: 25.08.2021 17:00:00
Tamir Tarihi: 25.08.2021 21:30:00
Detay: Bulgurdede sokakta şebeke hattında meydana gelen arıza sebebi ile plansız su kesintisi yapılmaktadır
Etkilenen Yerler: Beytepe mahallesi birkısmı, Kurtuluş mahallesi birkısmı
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Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü
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