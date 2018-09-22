Su Kesintisi 26 Aralık 2019 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 26 Aralık 2019 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 26 Aralık Ankara Su Kesintisi!
İşte 26 Aralık 2019 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
26 Aralık 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
- AKYURT SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 26.12.2019 09:00:00
Tamir Tarihi: 26.12.2019 15:00:00
Detay: SU DEPOLARINA GELEN ELEKTRİK KABLOLARININ KOPMASI NEDENİYLE SU VERİLEMEYECEK
Etkilenen Yerler: GALABA MH VE YEŞİLTEPE MH VE ÇEVRESİ
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