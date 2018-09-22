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Su Kesintisi 26 Ekim 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 26 Ekim 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 26 Ekim Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 26 Ekim 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 26 Ekim 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 26 Ekim Ankara Su Kesintisi!

İşte 26 Ekim 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

26 Ekim 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

GÖLBAŞI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 26.10.2020 09:45:00
Tamir Tarihi: 26.10.2020 14:00:00
Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ KARA GEDİK MAHALLESİNDEKİ Q700 DUCTİL HAT İMALATI NEDENİ İLE TEDBİR AMAÇLI 26.10.2020 SAAT 09:45 İLA 14:00 SAATLERİ ARASINDA SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: KARAGEDİK MAHALLESİ

 

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