Su Kesintisi 26 Ekim 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 26 Ekim 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 26 Ekim Ankara Su Kesintisi!
İşte 26 Ekim 2021 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
26 Ekim 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ÇAMLIDERE
Arıza Tarihi: 26.10.2021 09:35:00
Tamir Tarihi: 26.10.2021 13:00:00
Detay: Çamlıdere İlçesi, Kayabaşı Mahallesi yayla Beyler Küme Evleri 110 luk PVC İçme Suyu Şebeke Hattı arızasından Dolayı Su Kesintisi Yaşanmaktadır.
Etkilenen Yerler: Kayabaşı Yayla Mahallesi
POLATLI
Arıza Tarihi: 26.10.2021 10:15:00
Tamir Tarihi: 26.10.2021 13:00:00
Detay: ZAFER MAHALLESİ BİLEN CADDESİNDE OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: ZAFER MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
AKYURT
Arıza Tarihi: 26.10.2021 09:45:00
Tamir Tarihi: 26.10.2021 13:00:00
Detay: TİMURHAN MAHALLESİ KAYMAKAM ABİNDİN COŞKUN CADDESİ 90.PVC İÇME SUYU BAGLANTI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR TARİH. 26.10.2021. SAAT .09.45.İLE SAAT .13.00 KADARDIR ETKİLENECEK YERLER AKYURT BÜGDÜZ MAH VE TİMURHAN MAH DİR
Etkilenen Yerler: AKYURT BÜGDÜZ MAH VE TİMURHAN MAH
ALTINDAĞ
Arıza Tarihi: 26.10.2021 10:10:00
Tamir Tarihi: 26.10.2021 13:00:00
Detay: Altındağ ilçesi,Önder mahallesi 942.sokak içindeki içme suyu şebeke borusundaki arızadan dolayı su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Önder mahallesinin bir kısmı
AKYURT
Arıza Tarihi: 26.10.2021 10:00:00
Tamir Tarihi: 26.10.2021 13:00:00
Detay: AKYURT YILDIRIM MAH GÖKYAY CADESİ ALT YAPI ÇALIŞMALARI NEDENİYLE 90.PVC ABONE İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR TARİH. 26.10.2021 SAAT .10.00.İLE .13.00 ARASI DIR ETKİLENECEK YERLER YILDIRIM MAH BİR KISMIDIR
Etkilenen Yerler: AKYURT YILDIRIM MAHALLESİ BAZ KISIMLAR
KALECİK
Arıza Tarihi: 26.10.2021 08:45:00
Tamir Tarihi: 26.10.2021 11:00:00
Detay: Kalecik Halit Cevri Aslangil Mahallesi Hüseyin Sağırkaya bulvarı üzerinde firma tarafından kanal çalışmaları esnasında Q 90 lık PVC ana iletim hattında oluşan ariza nedeniyle saat 11:00 kadar su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Halit Cevri Aslangil Mahallesi geneli
ELMADAĞ
Arıza Tarihi: 26.10.2021 09:35:00
Tamir Tarihi: 26.10.2021 15:30:00
Detay: Elmadağ İlçesi İsmetpasa mahallesi Pürlüdede sokakta mütait firma kanalizasyon çalışması yaparken kurumumuza ait 90 lık Pvc boruya hasar vermişlerdir bu sebepten dolayı 26.10.2021 tarihinde saat 09.30 ile 15.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır
Etkilenen Yerler: İSMETPAŞA MAH YENİCE MAH YENİPINAR MAH LALABEL MAH BIR KISMI
PURSAKLAR
Arıza Tarihi: 26.10.2021 08:00:00
Tamir Tarihi: 26.10.2021 10:15:00
Detay: Pursaklar İlçesi, Saray Cumhuriyet mahallesi şehit Ali aktaş caddesi içinde Kanal Inşaat Dairesi bünyesinde çalışan kenan metin namık çebi inşaat A.Ş tarafından 90’lık PVC içmesuyu şebeke hattına verilen hasar nedeniyle kesinti yapılacaktır. Etkilenen yerler Kesinti saati - 08.25 Tahmini Onarım Saati- 10.25
Etkilenen Yerler: cumhuriyet mahallesi
İLGİLİ HABERLER
Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKİ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.