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Su Kesintisi 26 Eylül 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 26 Eylül 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 26 Eylül Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 26 Eylül 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 26 Eylül 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 26 Eylül Ankara Su Kesintisi!

İşte  26 Eylül 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

26 Eylül 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

Çamlıdere

 

Arıza Tarihi: 26.09.2021 09:40:00
Tamir Tarihi: 26.09.2021 13:00:00
Detay: Çamlıdere İlçesi Beyler Mahallesi Mehmet Bahattin Dinçmen Caddesinde Doğalgaz Çalışması Esnasında Oluşan PVC Çap=110 Boru Arızası Nedeniyle Su Kesintisi Uygulanmaktadır.
Etkilenen Yerler: Beyler-Yayalar

Gölbaşı

Nallıhan

 

Arıza Tarihi: 26.09.2021 09:15:00
Tamir Tarihi: 26.09.2021 12:00:00
Detay: FATİH MAHALLESİ ILGAZ CADDESİNDEKİ DAĞITIM ŞEBEKE Ø75 PVC BORU HATTINDAKİ ARIZA NEDENİYLE BELİRLİ BİR SÜRE SU VERİLEMEYECEKTİR.
Etkilenen Yerler: FATİH MAHALLESİ

Yenimahalle

 

Arıza Tarihi: 26.09.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 26.09.2021 15:00:00
Detay: Yenimahalle İnönü mah.1777 cad Apak sitesi ø100 çelik Abone hatti arizasi nedeniyle su kesintisi yapilmaktadir.
Etkilenen Yerler: Inönü mah.1777 cad içi

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Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü
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