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Su Kesintisi 26 Haziran 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 26 Haziran 2019 Çarşamba Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler...
Su Kesintisi 26 Haziran 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 26 Haziran 2019 Ankara su kesintisi, ASKİ sular ne zaman gelecek? Ankara sular ne zaman gelecek? İşte 26 Haziran 2019 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

26 Haziran 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri

  • GÖLBAŞI su kesintisi

Arıza Tarihi: 25.06.2019 10:00:00
Tamir Tarihi: 25.06.2019 14:30:00
Detay: ANA BORUDA MEYDANA GELEN PATLAK
Etkilenen Yerler: KARAOĞLAN MAHALLESI TAMAMI

  • KEÇİÖREN su kesintisi

Arıza Tarihi: 26.06.2019 08:35:00
Tamir Tarihi: 26.06.2019 13:00:00
Detay: HİSAR MAHALLESİ AYDEMİR SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: HİSAR - KARAKAYA - KARŞIYAKA MAHALLESİ

  • GÜDÜL su kesintisi

Arıza Tarihi: 25.06.2019 13:45:00
Tamir Tarihi: 26.06.2019 11:00:00
Detay: DİNAMO ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ
Etkilenen Yerler: GÜDÜL AŞAĞI,EMİRLER,YENİ VE YUKARI MAHALLELERİ ÜST KISIMLAR

  • OYACA su kesintisi

Arıza Tarihi: 26.06.2016 09:40:00
Tamir Tarihi: 26.06.2019 13:00:00
Detay: Polatlı ilçesi yeni mah bozkurt cad oluşan su şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır
Etkilenen Yerler: YENİ MAH-- CUM MAH- BİR KISMI

  • SİNCAN su kesintisi

Arıza Tarihi: 26.06.2019 07:00:00
Tamir Tarihi: 26.06.2019 13:30:00
Detay: OSMANLI MAH. MUAMMER AKSOY CADDESİ ALO ANKARA SİTESİ ANA BORU ARIZASI NEDEYİLE SU VERİLEMEYECEKTİR
Etkilenen Yerler: ŞEKER SİTESİ HİLAL SİTESİ ALO ANKARA SİTESİ

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