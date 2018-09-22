Su Kesintisi 26 Haziran 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 26 Haziran 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 26 Haziran Ankara Su Kesintisi!
İşte 26 Haziran 2020 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
26 Haziran 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
NALLIHAN PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 26.06.2020 08:40:00
Tamir Tarihi: 26.06.2020 14:00:00
Detay: Nallıhan İlçesi Fatih Mahallesi Altay Caddesi’nde Yüklenici Firma Tarafından Kanalizasyon Kanalı İmalat Çalışması Sırasında İçmesuyu Ø90 mm. Pvc Dağıtım Şebeke Hattı Zarar Gördüğünden, Tamiratı İçin Plansız Su kesintisi Yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Fatih Mh. (Tamamı)
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