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Su Kesintisi 26 Kasım 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 26 Kasım 2019 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 26 Kasım 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 26 Kasım 2019 Ankara su kesintisi!

İşte 26 Kasım 2019 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

26 Kasım 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

  • POLATLI su kesintisi

    Arıza Tarihi: 26.11.2019 08:30:00
    Tamir Tarihi: 26.11.2019 12:00:00
    Detay: ZAFER MAHALLESİ ÖZGÜR CADDESİNDE OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR
    Etkilenen Yerler: ZAFER MAHALLESİ

  • MAMAK su kesintisi

    Arıza Tarihi: 26.11.2019 09:00:00
    Tamir Tarihi: 26.11.2019 16:00:00
    Detay: Mamak ilçesi Hüseyin gazi mahallesi Seyit Battal gazi caddesi içinde Su inşaat daire başkanlığı uhdesinde yapımı devam eden Q 1600 lük ana iletim hattına engel teşkil eden Q 300 lük Duktil boru içme suyu şebeke hattı kısmi olarak deplase edileceğinden 26.11.2019 tarihinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında su verilemeyecektir
    Etkilenen Yerler: Hüseyin gazi mahallesi, Altıağaç mahallesinin bir kısmı, Harman mahallesinin alt kotları ile Bahçeleriçi mahallesinin alt kotları

  • POLATLI su kesintisi

    Arıza Tarihi: 26.11.2019 09:45:00
    Tamir Tarihi: 26.11.2019 13:00:00
    Detay: GÜLVEREN MAHALLESİ KIZILELMA CADDESİNDE OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SANAYİ BÖLGESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR
    Etkilenen Yerler: SANAYİ BÖLGESİ

  • BALA su kesintisi

    Arıza Tarihi: 24.11.2019 08:00:00
    Tamir Tarihi: 25.11.2019 00:00:00
    Detay: EnerjiSA Kaynaklı Enerji Kesintisinden Dolayı Bala Merkez Mahallelerimize Geçici Olarak Su Verilememektedir.
    Etkilenen Yerler: Şentepe Mah. Kartal Tepe Mah. İsmet Paşa Mah. Göztepe Mah. Hamidiye Mah.

  • ÇANKAYA su kesintisi

Arıza Tarihi: 25.11.2019 23:55:00
Tamir Tarihi: 26.11.2019 12:00:00
Detay: Şehir Merkezindeki Mevcut Su Depoları ve Pompa İstasyonlarının Tamir Bakım ve Onarımlarının Yapılması İşi kapsamında 25.11.2019 Pazartesi günü saat 23:59 ile 26.11.2019 saat 12:00 arasında su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Büyük Esat, Birlik, Kırkkonaklar, Boztepe, Aşıkpaşa, Bademlidere Mahallelerinin Geneli ve Gaziosmanpaşa Mahallesinin bir kısmı

  • KEÇİÖREN su kesintisi

Arıza Tarihi: 26.11.2019 08:00:00
Tamir Tarihi: 26.11.2019 18:00:00
Detay: Ovacık Mahallesi 324-329-Çambaşı Caddesi ile 1539-1540 Caddelerinde yapılacak imalat çalışmaları sebebi ile 26.11.2019 Salı günü 08:00-18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Ovacık, Atapark, Sancaktepe Mahallelerinin Geneli ve Yükseltepe Mahallesinin bir kısmı

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