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Su Kesintisi 26 Kasım 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 26 Kasım 2021 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 26 Kasım Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 26 Kasım 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 26 Kasım 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 26 Kasım Ankara Su Kesintisi!

İşte 26 Kasım 2021 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

26 Kasım 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 26.11.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 26.11.2021 15:00:00
Detay: Gölbaşı İlçesi Yavrucuk Mahallesi Haymana yolu üzerinde ki Q 280 PE borudaki arıza nedeniyle 26/11/2021 saat 09:00 ile 15:00 arasında su kesintisi yapılacaktır
Etkilenen Yerler: Mogan Sevgi Çiçeği ve Çalıkuşu Siteleri

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