Su Kesintisi 26 Mart 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 26 Mart 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 26 Mart Ankara Su Kesintisi!
İşte 26 Mart 2021 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
26 Mart 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
AKYURT SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 26.03.2021 08:00:00
Tamir Tarihi: 26.03.2021 13:00:00
Detay: PURSAKLAR Turgut özal bulvarı saray depo iletim hattı olan Q350 duktil boru arızası nedeniyle saat 12:00 kadar kesinti yapılacaktır. Bu Kesintiye İstinaden; Akyurt Saracalar Mahallesi ve Balıkhisar Mahallesinde su kesintisi yaşanacaktır.
Etkilenen Yerler: Saracalar Mahallesi, Otonomi, Balıkhisar Mahallesi
PURSAKLAR SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 26.03.2021 08:00:00
Tamir Tarihi: 26.03.2021 12:00:00
Detay: PURSAKLAR Turgut Özal bulvarı saray depo iletim hattı olan Q350 duktil boru arızası nedeniyle saat 12:00 kadar kesinti yapılacaktır
Etkilenen Yerler: otonomi ,Tevfik ileri mahallesi, elif sitesi ,karacaören sanayi sitesi, saracalar mahallesi.
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