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Su Kesintisi 26 Mayıs 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 26 Mayıs 2019 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler...
Su Kesintisi 26 Mayıs 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 26 Mayıs 2019 Ankara su kesintisi, ASKİ sular ne zaman gelecek? Ankara sular ne zaman gelecek? İşte 26 Mayıs 2019 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

26 Mayıs 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri

  • NALLIHAN su kesintisi

 

Arıza Tarihi: 26.05.2019 10:45:00
Tamir Tarihi: 26.05.2019 13:45:00
Detay: DAĞITIM HATTI ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: ATATÜRK MAHALLESİ , ALİAĞA MAHALLESİ , YAZI MAHALLESİ , HACIBEY MAHALLESİ , NASUHPAŞA MAHALLESİ

  • KEÇİÖREN su kesintisi

 

Arıza Tarihi: 26.05.2019 09:00:00
Tamir Tarihi: 26.05.2019 14:00:00
Detay: KANUNİ MH 848 SOKAK İÇİ ŞEBEKE SUYU ARIZA ÇALIŞMASI
Etkilenen Yerler: KANUNİ MH ATAPARK MH VE OSMANGAZİ MH CİVARI

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