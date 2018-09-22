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Su Kesintisi 26 Mayıs 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 26 Mayıs Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 26 Mayıs 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 26 Mayıs 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 26 Mayıs Ankara Su Kesintisi!

İşte 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

26 Mayıs 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

AKYURT PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 26.05.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 26.05.2021 12:00:00
Detay: ATATÜRK MAHALLESİ HÜRRİYET CADDESİNDEKİ ALT YAPI YENİLEME ÇALIŞMASI ESNASINDA MEYDANA GELEN Ø75 PVC BORU HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: ATATÜRK MAH, YAZI MAH, NASUHPAŞA MAH, HACIBEY MAH, ALİAĞA MAH

 

NALLIHAN PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 25.05.2021 19:45:00
Tamir Tarihi: 26.05.2021 02:00:00
Detay: Nallıhan ilçesi Çayırhan Mahallesi depo seviyesi düşmesi nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Bülent Ecevit Caddesi-Fatih Caddesi

 

POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 26.05.2021 07:00:00
Tamir Tarihi: 26.05.2021 13:00:00
Detay: ARIZA ONARIM TARİHİ:26.05.2021 07:00 ARIZA BİTİŞ TARİHİ :26.05.2021 13:00 DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ : ŞENTEPE MAHALLESİ BEGÜMHAN CADDESİNDE OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR ETKİLENECEK YERLER: ŞENTEPE MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ ESENTEPE MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ VE GÜLVEREN MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
Etkilenen Yerler: ŞENTEPE MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ ESENTEPE MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ VE GÜLVEREN MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ

 

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