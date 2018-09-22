Su Kesintisi 26 Nisan 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 26 Nisan 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 26 Nisan Ankara Su Kesintisi!
İşte 26 Nisan 2020 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
26 Nisan 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
SİNCAN PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 26.04.2020 09:45:00
Tamir Tarihi: 26.04.2020 13:00:00
Detay: Temelli Gazi Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi İçerisinde Meydana Gelen İçme Suyu Şebeke Hattı Arızasından Dolayı Su Kesintisi Yapılmıştır
Etkilenen Yerler: Gazi Mahallesi,Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi,İstasyon Caddesi,Fatih Sultan Han Sokak ve Civarı
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