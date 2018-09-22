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Su Kesintisi 26 Temmuz 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 26 Temmuz 2019 Cuma Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler...
Su Kesintisi 26 Temmuz 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 26 Temmuz 2019 Ankara su kesintisi, ASKİ sular ne zaman gelecek? Ankara sular ne zaman gelecek? İşte 26 Temmuz 2019 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

26 Temmuz 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri

  • POLATLI su kesintisi

Arıza Tarihi: 26.07.2019 08:45:00
Tamir Tarihi: 26.07.2019 12:00:00
Detay: POLATLI İLÇESİ ŞEHİTLİK MAH ZİYA GÖKALP CAD OLUŞAN SU ŞEBEKE HATTINDAKİ ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAK
Etkilenen Yerler: ŞEHİTLİK MAH BİR KISMI

  • YENİMAHALLE su kesintisi

Arıza Tarihi: 26.07.2019 09:00:00
Tamir Tarihi: 26.07.2019 13:00:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ YENİ BATI MAHALLESİ 2363 SOKAK İÇERİSİNDEKİ ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: ÖZLEM SİTESİ MESA 2 SİTESİ VE MALİYECİLER SİTESİ ETKİLENMEKTEDİR

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