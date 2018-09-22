Su Kesintisi 26 Temmuz 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 26 Temmuz 2021 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 26 Temmuz Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?