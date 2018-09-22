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Su Kesintisi 26 Temmuz 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 26 Temmuz 2021 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 26 Temmuz Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 26 Temmuz 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 26 Temmuz 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 26 Temmuz Ankara Su Kesintisi!

İşte  26 Temmuz 2021 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

26 Temmuz 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

Etimesgut

 

Arıza Tarihi: 26.07.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 26.07.2021 17:00:00
Detay: ETİMESUT, İSTASYON CADDESİNDE DEVAM EDEN KÖPRÜLÜ KAVŞAK ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA Ø200 mm İÇME SUYU HATTINDAKİ BAĞLANTI ÇALIŞMASI NEDENİYLE PLANLI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: PİYADE, KAZIM KARABEKİR, SÜVARİ, TOPÇU MAHALLELERİ VE İSTASYON CADDESİ GÜZERGAHI

 

 

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Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü
Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKİ

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3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

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