Su Kesintisi 27 Ağustos 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 27 Ağustos 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 27 Ağustos Ankara Su Kesintisi!
İşte 27 Ağustos 2020 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
27 Ağustos 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
SİNCAN PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 27.08.2020 09:10:00
Tamir Tarihi: 27.08.2020 18:00:00
Detay: IHLAMURKENT ÖRDEK SOKAKTA 160 LIK ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ MEYDANA GELMİŞTİR
Etkilenen Yerler: IHLAMURKENT, MALIKÖY MAH.
MAMAK PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 27.08.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 27.08.2020 17:00:00
Detay: Mamak ilçesi Kutludüğün mahallesi Su inşaat daire başkanlığı tarafından yapılacak 4.kat Q250 lik duktil boru depo bağlantısı nedeniyle 27.08.2020 Perşembe günü Saat 09.00 ile 17.00 saatleri arasında çalışma yapılacağından dolayı Kutludüğün mahallesi'nin üst kotlarına su verilemeyecektir.
Etkilenen Yerler: Kutludüğün mahallesi'nin üst kotları
BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 27.08.2020 09:15:00
Tamir Tarihi: 27.08.2020 11:00:00
Detay: Detay: BEYPAZARI AYVAŞIK MAHALLESİ 1. SOKAK SOKAK DA DAĞITIM ŞEBEKE HATTIN DA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: Etkilenen Yerler: BEYPAZARI AYVAŞIK MAHLLESİ 1.2.3 SOKAK VE Bİ KISMI
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