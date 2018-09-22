Su Kesintisi 27 Agustos 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 27 Ağustos 2021 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 27 Ağustos Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 27 Ağustos 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 26 Ağustos Ankara Su Kesintisi!

İşte 27 Ağustos 2021 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

27 Ağustos 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

Mamak

Arıza Tarihi: 27.08.2021 10:00:00

Tamir Tarihi: 27.08.2021 18:00:00

Detay: Mamak ilçesi lalahan karşıyaka mahallesi inde enerjisa kaynaklı planlı enerji kesintisi olduğundan pompalar çalışmadığından dolayı yüksek kotlar da susuzluk yaşanacaktır.Enerjisa'dan alınan bilgiye göre enerji 18.00'da verilecek.

Etkilenen Yerler: Lalahan mahallesi

Gölbaşı

Arıza Tarihi: 27.08.2021 09:30:00

Tamir Tarihi: 27.08.2021 13:00:00

Detay: Gölbaşı İlçesi Yağlıpınar Mahallesi Serpmelerde Q110 PE borudaki arıza nedeniyle 27/08/2021 saat 09:30 ile 13:00 arasında su kesintisi yapılacak.

Etkilenen Yerler: YAĞLIPINAR MAH

Arıza Tarihi: 27.08.2021 08:00:00

Tamir Tarihi: 27.08.2021 18:30:00

Detay: Mamak ilçesi imrahor mahallesi imrahor caddesi içinde Su inşaat daire başkanlığı tarafından yapımı devam eden Q1400 Çelik boru ana iletim hattına engel teşkil eden Q250 lik duktil boru içmesuyu şebeke hattı 18.30 a kadar su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Imrahor mahallesi

Beypazarı

Arıza Tarihi: 27.08.2021 09:00:00

Tamir Tarihi: 27.08.2021 12:00:00

Detay: BEYPAZARI İLÇESİ BAŞAĞAÇ MAHALLESİ İPEKYOLU SOKAK TA YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN DAĞITIM ŞEBEKE HATTINA ZARAR VERMESİNDEN KAYNAKLI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR

Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ BAŞAĞAÇ MAHALLESİ İPEKYOLU SOKAK VE BİR KISMI

Arıza Tarihi: 27.08.2021 09:00:00

Tamir Tarihi: 27.08.2021 13:00:00

Detay: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ 75.YIL BULVARI SOKAK TA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN KAYNAKLI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR

Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ 75..YIL BULVARI SOKAK VE BİR KISMI

Polatlı

Arıza Tarihi: 27.08.2021 08:20:00

Tamir Tarihi: 27.08.2021 13:00:00

Detay: ŞEHİTLİK MAHALLESİ KIRIM SOKAK TA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR

Etkilenen Yerler: ŞEHİTLİK MAHALLESİ VE GAZİ MAHALLESİ BİR BÖLÜMLERİ

Çamlıdere

Arıza Tarihi: 27.08.2021 08:45:00

Tamir Tarihi: 27.08.2021 15:00:00

Detay: Beşbeyler Sondaj kuyusundaki derin kuyuda meydana gelen İçme Suyu Motorlarında elektrik arızasından Dolayı Merkez 500 m3 su deposu dolum aşamasında olduğundan Beyler Mahallesi TOKİ blokları saat 15:00 'a kadar su alamayacaktır.

Etkilenen Yerler: Beyler Mahallesi TOKİ blokları

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Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).

Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü

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