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Su Kesintisi 27 Aralık 2019 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 27 Aralık 2019 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 27 Aralık Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 27 Aralık 2019 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 27 Aralık 2019 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 27 Aralık Ankara Su Kesintisi!

İşte 27 Aralık 2019 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

27 Aralık 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

  • ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 27.12.2019 09:55:00
Tamir Tarihi: 27.12.2019 12:00:00
Detay: Altındağ ileçesi,Doğantepe mahallesi 1323.soka ile 1326.sokak keşişimdeki içme suyu şebeke arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Doğantepe mahallesi bir kısmı

  • AKYURT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 27.12.2019 09:10:00
Tamir Tarihi: 27.12.2019 15:30:00
Detay: ENERJİ HATLARINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU VERİLEMEYECEKTİR
Etkilenen Yerler: GALABA MH YEŞİLTEPE MH VE ÇEVRESİ

  • SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 27.12.2019 10:10:00
Tamir Tarihi: 27.12.2019 14:00:00
Detay: TEMELLİ HÜRRİYET MAHALLESİ İRFANZUM CADDESİ İÇERESİNDE MEYDANA GELEN SU ARIZASINDAN DOLAYI KESİNTİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: HÜRRİYET MAHALLESİ

  • BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 27.12.2019 10:00:00
Tamir Tarihi: 27.12.2019 15:00:00
Detay: AYVAŞIK MAH. OĞUZKENT MEVKİ YAGIZ KENT SOKAKTA DAGITIM ŞEBEKE HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA NEDENIYLE SU VERILEMIYECEKTIR...
Etkilenen Yerler: AYVAŞIK MAH. OĞUZ KENT MEVKİ YAGIZ KENT SOKAK VE ÇEVRESINE SU VERILEMIYECEKTIR

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