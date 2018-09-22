Su Kesintisi 27 Aralık 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 27 Aralık 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 27 Aralık Ankara Su Kesintisi!
İşte 27 Aralık 2020 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
27 Aralık 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
PLANLI SU KESİNTİSİ BULUNMAMAKTADIR
İLGİLİ HABERLER
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.