Su Kesintisi 27 Ekim 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 27 Ekim 2019 Ankara su kesintisi!
İşte 27 Ekim 2019 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
27 Ekim 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
- SİNCAN su kesintisi
Arıza Tarihi: 27.10.2019 10:15:00
Tamir Tarihi: 27.10.2019 14:00:00
Detay: TEMELLİ CUMHURİYET MAHALLESİ CENĞİZ TOPEL CADDESİ İÇERİSİNDE ŞİRKET ÇALIŞMASI SIRASINDA MEYDANA GELEN SU PATLAĞINDAN DOLAYI KESİNTİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: CUMHURİYET MAHALLESİ - İSTİKLAL MAHALLESİ - GAZİ MAHALLESİ
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