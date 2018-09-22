Su Kesintisi 27 Ekim 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 27 Ekim 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 27 Ekim Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 27 Ekim 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 27 Ekim Ankara Su Kesintisi!

İşte 27 Ekim 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

27 Ekim 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

POLATLI

Arıza Tarihi: 27.10.2021 08:00:00

Tamir Tarihi: 27.10.2021 23:55:00

Detay: PLANLI SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi: Şentepe Mahallesi Çeçenistan Caddesi Üzerinde 450 lik politren Su Şebeke Hattında OluşanArızadan Dolayı Saat:( 08:00 )Saat (23:55 )Arası Su Kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz.

Etkilenen Yerler: Şentepe Mahallesi Bir Kısmı.Esentepe Mahallesi Bir Kısmı.Gülveren Mahallesi Bir Kısmı

ELMADAĞ

Arıza Tarihi: 27.10.2021 08:30:00

Tamir Tarihi: 27.10.2021 16:00:00

Detay: Elmadağ İlçesi İsmetpasa mahallesi Poyraz sokakta ki 110 luk asbest borudaki arızadan dolayı 27.10.2021 tarihinde saat 08.30 ile 15.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır

Etkilenen Yerler: Yenice mah İsmetpasa mah Yenipınar mah LALABEL MAH BIR KISMI

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 27.10.2021 09:15:00

Tamir Tarihi: 27.10.2021 14:15:00

Detay: Pursaklar ilçesi, Yunus Emre mahallesi Yunus emre caddesi içinde meydana gelen 225’lik PVC içmesuyu şebeke hattı arızası nedeniyle kesinti yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Yunus emre caddesi bir kısmı Eskiköy caddesi tamamı

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 27.10.2021 11:00:00

Tamir Tarihi: 27.10.2021 15:00:00

Detay: ETİMESGUT, BAĞLICA MAHALLESİ KEPİR CADDESİ, 2276 SK VE 2272 SK KÖŞESİNDE BULUNAN Ø200 VANA ARIZASI NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR.

Etkilenen Yerler: BAĞLICA MAH. KEPİR CADDESİ VE CİVARI

AKYURT

Arıza Tarihi: 27.10.2021 08:00:00

Tamir Tarihi: 27.10.2021 19:00:00

Detay: ÇUBUK - AKYURT İÇME SUYU ANA İLETİM HATTI BAĞLANTISI YAPILACAĞINDAN DOLAYI PLANLI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR. VERMİŞ OLDUĞUMUZ GEÇİCİ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ...

Etkilenen Yerler: YILDIRIM MAHALLESİ, BEYAZIT MAHALLESİ, ATATÜRK MAHALLESİ

POLATLI

Arıza Tarihi: 27.10.2021 10:00:00

Tamir Tarihi: 27.10.2021 18:00:00

Detay: ARIZA ONARIM TARİHİ: 27.10.2021 10:00 ARIZA BİTİŞ TARİHİ :27.10.2021 18:00 DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ :FATİH MAHALLESİ ALİ RIZA BEY CADDESİ ÜZERİNDE YAPILAN ALT YAPI ÇALIŞMASINA DAĞITIM ŞEBEKE HATTININ ENGEL TEŞKİL ETMESİ ÜZERİNE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. ETKİLENECEK YERLER:FATİH MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ

Etkilenen Yerler: FATİH MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ

NALLIHAN

Arıza Tarihi: 27.10.2021 09:45:00

Tamir Tarihi: 27.10.2021 13:00:00

Detay: HACIBEY MAHALLESİ ESENTEPE 2. SOKAKTA MEYDANA GELEN Ø300 ASBEST BORU HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.

Etkilenen Yerler: ATATÜRK MAHALLESİ, YAZI MAHALLESİ, HACIBEY MAHALLESİ, ALİAĞA MAHALLESİ, NASUHPAŞA MAHALLESİ

SİNCAN

Arıza Tarihi: 27.10.2021 11:30:00

Tamir Tarihi: 27.10.2021 13:30:00

Detay: yenikent mustafa kemal mahallesi 12. cadde içerisinde ana boruda meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: 319 sokak 206 sokak 12. cadde 209 sokak

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Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).

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